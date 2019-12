Köln. RTL-Moderatorin Birgit Schrowange hat nach 25 Jahren einen emotionalen Abschied von ihrer Sendung "Extra" gefeiert. Bei der letzten Ausgabe, die am Montagabend live aus Köln ausgestrahlt wurde, bedankte sich das Team mit einer orangenen Rose bei der Gastgeberin. "Oh Mann. Ich weine gleich", sagte die 61-Jährige gerührt. Schrowanges Nachfolgerin wird Nazan Eckes. Sie verabschiedete Schrowange mit persönlichen Worten: "Ich freue mich wirklich, dass ich in deine Fußstapfen treten darf".

