Startenor José Carreras kündigt Ende der Sängerkarriere an

Leipzig. Der spanische Startenor José Carreras hat angekündigt, dass er seine Sängerkarriere beenden will. "Ich denke, ich werde noch zwei Jahre singen", sagte der 73-jährige Mitbegründer der "Drei Tenöre" der dpa. Danach wolle er sich ganz seiner Leukämie-Stiftung widmen - sowie Familie und Freunden. Bereits zum 25. Mal findet am Donnerstag die José Carreras Gala statt - erstmals seit 2012 wieder in Leipzig, "wo alles begann", wie der Sänger betonte. Er überwand selbst vor drei Jahrzehnten eine Leukämie.