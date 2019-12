Mallorca: Unwetter sorgte für Überflutungen und Chaos

Lokale Medien sprachen von 200 Liter Regen pro Quadratmeter in nur zwölf Stunden.

Barcelona/Palma. Land unter auf Mallorca und in Teilen Spaniens: Straßen waren bis zu sechs Meter hoch überflutet. Menschen mussten gerettet werden.

Schwere Unwetter haben Mittwochnacht Mallorca getroffen und für Verwüstungen gesorgt. Menschen waren in ihren Häusern eingeschlossen, Flüsse traten über ihre Ufer. Starkregen sorgte für heftige Überschwemmungen in manchen Teilen der Insel. Allein im beliebten Ferienort Sóller kamen in nur 12 Stunden 200 Liter Regen pro Quadratmeter herunter.

Laut „Mallorca Zeitung“ war das die höchste Regenmenge, die jemals in dem Ort gemessen wurde. Am Freitag hat sich die Wetterlage verbessert. Es ist zwar bedeckt, dennoch kommt immer wieder die Sonne heraus.

Die heftigen Regenfällen führten zu Überschwemmungen, weil der Fluss Torrent Major über die Ufer trat. Bilder zeigen, wie sich die Wassermassen ihren Weg durch die schmalen Gassen bahnen. Aber auch an anderen Orten sorgten die starken Regenfälle für Chaos – auch wenn laut „Mallorca Zeitung“ niemand verletzt worden sei. Sieben Menschen seien allerdings aus ihren Wohnungen gerettet worden.

Mallorca: Unwetter sorgt für Überflutungen – Das muss man wissen:

Rekordverdächtige Regenfälle haben in Teilen Mallorcas für Überschwemmungen gesorgt

Allein in Sóller soll so viel Regen gefallen sein wie noch nie zuvor aufgezeichnet wurde

Das Unwetter sorgte für Chaos, Menschen mussten aus ihren Häusern gerettet werden, verletzt wurde niemand

In Sóller wurden zwei Menschen aus einem Haus, in dem das Wasser bis zu zwei Meter gestanden haben soll, wie es heißt. Dem Bericht zufolge wurden sogar Taucher eingesetzt, um die zwei Bewohner zu retten.

In Santa Maria hätten verstopfte Gullys dafür gesorgt, dass eine Wohnung überflutete, in der eine 93-Jährige mit ihrem dreijährigen Enkelkind auf Rettung gewartet habe. Beide seien ohne Verletzungen gerettet worden.

Mallorca-Wetter: So wird es in den nächsten Tagen:

Freitag: Sonne und Wolken, maximal 17 Grad

Samstag: Sonne-Wolken-Mix, maximal 17 Grad

Sonntag: Sonne, teils bewölkt, maximal 18 Grad

Tausende Blitze über Balearen

Auch an anderen Orten musste die Feuerwehr zu Rettungseinsätzen ausrücken. In Palma wurden laut „Mallorca Magazin“ immerhin noch 80 Liter registriert. Knapp ein Dutzend Bäche traten am Mittwoch über die Ufer. Darüber hinaus wurden Tausende Blitze im gesamten Gebiet der Balearen registriert. Behörden riefen die zweithöchste Warnstufe (Orange) auf Mallorca aus.

Hinzu kamen starke Winde mit Geschwindigkeiten von fast 100 Stundenkilometern. Auch auf dem Meer sorgte das für große Unruhen. Bis zu sechs Meter hohe Meereswellen an der bei Urlaubern beliebten Costa Brava hatten viele Straßen überflutet und den Verkehr gerade an der Küste behindert, berichtete das spanische Fernsehen unter Berufung auf die Behörden.

Unwetter auch in anderen Teilen Spaniens

Durch den Sturm seien zudem so viele Blätter von den Bäumen geweht worden, dass zahlreiche Abwasserkanäle verstopft worden seien, so dass sich das Wasser unter anderem in Barcelona in den Straßen angesammelt habe.

Ein ähnliches Bild bot sich auf Mallorca auch im September: Starkregen hatte dort dafür gesorgt, dass kleine Bäche zu reißenden Strömen wurden. In ganz Spanien sorgten Unwetter zu dieser Zeit für Chaos und Tote. Das weckte Erinnerungen an 2018: Über mehrere Tage hatte ein Unwetter Mallorca in Atem gehalten. Mehrere Menschen starben.

Im gesamten Mittelmeerraum sind Unwetter derzeit keine Seltenheit. So sorgten starke Regenfälle an Frankreichs Südküste für heftige Überschwemmungen, auch Italien ist betroffen. Auch dort hatten heftige Regenfälle vor ein paar Wochen für Überflutungen in Venedig gesorgt. (bekö/jb/dpa)