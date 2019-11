Spektakulärer Einbruch in Grünes Gewölbe in Dresdens

Dresden. Bei einem spektakulären Einbruch in Dresdens berühmte Schatzkammer Grünes Gewölbe ist ein Schaden in unbekannter Höhe entstanden. Der Einbruch betrifft den historischen Teil der Sammlung mit Juwelengarnituren und anderen wertvollen Kunstobjekten. Laut Zeitungsberichten könnte ein hoher Millionenschaden entstanden sein. Die Räume des Museums sind eigentlich streng gesichert. Über Details will die Polizei im Tagesverlauf informieren, auch Ministerpräsident Michael Kretschmer will den Tatort aufsuchen.