Video von Diebstahl in Dresden: Täter schlugen mit Äxten zu

Dresden/Berlin. Der Diebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden hält Ermittler in Atem. Es wurden Objekte von unermesslichem Wert geklaut.

In Dresden ist es am frühen Montagmorgen zu einem spektakulären Diebstahl gekommen. Unbekannte drangen in das Historische Grüne Gewölbe ein, in die barocke Schatzkammer der Landeshauptstadt. Zwei Täter stahlen drei Juwelengarnituren aus einer Vitrine der Ausstellung im Residenzschloss.

Die Polizei hat am Montagabend ein Video der Überwachungskamera aus dem Grünen Gewölbe veröffentlicht. Darauf zu sehen sind zwei Täter mit Taschenlampen und offensichtlich mit Äxten. Im Vordergrund ist zu sehen, wie einer der Täter mehrfach auf eine Scheibe der Vitrinen einschlägt und die Vitrinentür schließlich aus der Verankerung reißt. Die Polizei erhofft sich von dem Video Hinweise auf die Täter.

Dresden: Juwelendiebstahl aus Grünem Gewölbe – Das Wichtigste in Kürze:

Im Grünen Gewölbe in Dresden wurde eingebrochen

Die Polizei geht von zwei Tätern aus, die insgesamt drei Juwelengarnituren entwendeten

Der Schaden ist kaum zu schätzen, weil „eine Art Weltkulturerbe“ verloren gegangen sei, wie der Direktor sagte

Die Täter scheinen genau zu wissen, wo die Schwachstellen der gut gesicherten Vitrinen lagen. Mit schnellen und gezielten Schlägen öffnen sie den Schaukasten für die Juwelen. Die Bilder erinnern an Szenen eines Diebstahls aus dem Jahr 2014: den KaDeWe-Diebstahl. Damals hatten Täter im Berliner Kaufhaus Vitrinen mit Äxten aufgebrochen und Schmuck erbeutet.

Noch unklar ist das Ausmaß des Verlusts, mit dem das berühmte barocke Schatzkammermuseum international in die Schlagzeilen geraten ist. Selbst Museumsdirektor Dirk Syndram kennt das ganze Ausmaß nicht. Immerhin sei die Vitrine nicht vollständig leergeräumt worden, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe ein Foto gesehen, das zeigt, dass nicht alles fehlt.“

Dresden: Wert des Diebesgutes noch nicht klar

Eine umfassende Bestandsaufnahme ist erst nach Ende der Spurensicherung möglich. Die Spurensuche wurde am Montagabend gegen 21 Uhr unterbrochen und wird am Dienstagmorgen wieder aufgenommen. „Sobald der Tatort freigegeben ist, werden wir die Sachen schnellstmöglich bergen und wissen, wie viel von den knapp 100 Objekten, die insgesamt in der Vitrine waren, nicht mehr da sind“, sagte Syndram. Die Tat bezeichnete er als „Super-Gau“.

Der Wert des Diebesgutes ist nach Aussage der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, Marion Ackermann, „unermesslich“. Die Polizei sichert nach wie vor Spuren, eine zehnköpfige Sonderkommission ermittelt. Allerdings betonte sie inzwischen auch, dass durchaus einige Sicherheitsmaßnahmen auch gegriffen hätten.

„Aus der einen Vitrine mit drei Garnituren sind noch relativ viele Werke verblieben“, sagte die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann, am Montagabend im ZDF. „Die Täter konnten nicht alles mitnehmen, weil alle Objekte auch einzeln befestigt waren, sie waren mit Stichen vernäht mit dem Untergrund.“

Direktorin des Grünen Gewölbes: „Sehr komplexes“ Sicherheitssystem

Ackermann sprach von einem „sehr komplexen“ Sicherheitssystem im Residenzschloss. „Es sind mehrere Alarme ausgelöst worden, beim Einbruch selbst, durch die Bewegungsmelder im Raum, beim Aufbrechen der Vitrine und die Polizei ist beim ersten Alarm informiert worden“, sagte die Museumschefin. Das Sicherheitskonzept werde nun erneut gecheckt. „Es muss sicher geprüft werden, wie die Sicherheit noch gesteigert werden kann.“

Die Täter stiegen nach Angaben der Behörde über ein Fenster in das Gebäude ein. Eigentlich haben diese eine Vergitterung – die die Diebe durchtrennten. Auch die Fensterscheibe aus Sicherheitsglas konnten die Diebe brechen. Im Grünen Gewölbe seien sie anschließend „gezielt auf eine Vitrine“ zugegangen, hätten diese zertrümmert und daraus die Objekte entwendet, rekonstruierte der Leiter der Kriminalpolizei, Volker Lange, der nicht ausschließt, dass noch weitere Täter beteiligt waren.

Der Materialwert ist nach Aussage der Direktion der Staatlichen Kunstsammlung nicht so hoch wie der kulturhistorische Wert der mehr als 300 Jahre alten Ensembles bestehend Knöpfen, Schnallen, Hutzier, Orden, Achselschleifen oder Stockknöpfen, die mit Brillanten, Diamanten, Rubinen, Smaragden oder Saphiren besetzt sind.

Die Polizei sicherte das Gelände weiträumig ab. Foto: Jens Schlueter / Getty Images

Juwelendiebstahl: Das wurde alles gestohlen

Beim Diebesgut handelt es sich um eine Brilliantgarnitur aus 37 Einzelteilen,

aus 37 Einzelteilen, eine Diamantrautengarnitur aus ebenfalls 37 Teilen

aus ebenfalls 37 Teilen und Diamantschmuck sowie Perlen der Königin – noch einmal 22 Teile.

Es handele sich um „eine Art Weltkulturerbe“, die verloren gegangen sei. „Es gibt nirgendwo in irgendeiner Sammlung in Europa eine Juwelengarnitur, die in dieser Qualität und Vollständigkeit erhalten ist“, betonte der Direktor des Grünen Gewölbes, Dirk Syndram.

Die Einbrecher hätten das Residenzschloss schließlich auf dem selben Weg wieder verlassen, so die Ermittler. Es habe „möglicherweise einen Pkw“ vor Ort gegeben, der als Fluchtwagen diente. „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keinen Fahndungserfolg“, erklärte Jörg Kubiessa von der Polizei Dresden. Immerhin: Die Einbrecher wurden bei ihrer Tat von mehreren Überwachungskameras gefilmt.

Grünes Gewölbe: Gibt es Parallelen zum Kunstdiebstahl in Berlin?

Der nächtliche Sicherheitsdienst, bestehend aus mehreren Personen, habe den Einbruch in einer Sicherheitszentrale über Monitore mitbekommen, erklärte Ackermann. Statt selbst einzugreifen, riefen die Nachtwächter die Polizei, die fünf Minuten später, kurz nach 5 Uhr, am Grünen Gewölbe eintraf. Da waren die Täter bereits verschwunden.

Auch zu Berliner Behörden haben die Dresdener Ermittler bereits Kontakt aufgenommen. Foto: Jens Schlueter / Getty Images

Die Polizei Dresden hat mittlerweile Kontakt mit der Berliner Behörde aufgenommen. „Es ist ein großer Fall, wir sehen Bezüge in Richtung Berlin“, sagte Kubiessa, der damit auf den Diebstahl der 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Bode-Museum im März 2017 anspielte. Auch die Bundespolizei und die angrenzenden Bundesländer seien alarmiert worden. Der Diebstahl der Goldmünze gelang damals wohl erst in mehreren Anläufen.

Am Vormittag hatte bereits Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) den Diebstahl bestätigt. „Es sind Kunstgegenstände verschwunden. Es ist für den Freistaat ein großer, kunsthistorischer Schaden“, sagte Stange in einem ersten Statement. Sachsens Innenminister Roland Wöller sprach von einem „bitteren Tag für das kulturelle Erbe Sachsens“. Es seien Objekte von „unermesslichem Wert gestohlen“ worden. Man gebe sich größte Mühe, die Tatverdächtigen zu fassen, erklärte Wöller.

Diebstahl in Dresden – Ministerpräsident Kretschmer bestürzt über den Diebstahl

Eines der rund 3000 Objekte des Grünen Gewölbes im Dresdner Schloss. Foto: imago images / imago

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zeigte sich bestürzt über den Einbruch in das Dresdner Grüne Gewölbe. „Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen!“, sagte Kretschmer am Montagvormittag.

„Die Werte, die im Grünen Gewölbe und im Residenzschloss zu finden sind, sind von den ‎Menschen im Freistaat Sachsen über viele Jahrhunderte hart erarbeitet wurden“, betonte Kretschmer. „Man kann die ‎Geschichte unseres Landes, unseres Freistaates nicht verstehen, ohne das Grüne Gewölbe und ‎die Staatlichen Kunstsammlungen Sachsens.“

Kretschmer machte sich am Mittag selbst ein Bild von dem Ausmaß des Einbruchs. Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) und Museumsdirektor Dirk Syndram von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) hatten den Tatort von außen bereits eher besichtigt. Für Besucher blieb das Residenzschloss am Montag geschlossen. Ein Schild am Eingang in deutscher und englischer Sprache wies darauf hin, dass das Museum aus „organisatorischen Gründen“ geschlossen bleibe.

Grünes Gewölbe in Dresden: Kappten die Einbrecher die Stromversorgung?

Das Juwelenzimmer im Grünen Gewölbe im Dresdner Residenzschloss. Foto: imago images / imago

Wie die Feuerwehr unserer Redaktion bestätigte, hatte es vor dem Einbruch ein Feuer unweit des Residenzschlosses in einer Stromverteilung an der Augustusbrücke gegeben.

Die Alarmanlage der staatlichen Kunstsammlung, angeblich von unsichtbaren Alarmsystemen gesichert, war von dem anschließenden Stromausfall jedoch nicht betroffen. „Der Alarm ist ausgelöst worden“, bestätigte die Polizei. Ob es einen Zusammenhang gebe, sei aber „Bestandteil der Ermittlungen“.

Eine Sprecherin des Energieversorgers Drewag bestätigte den Vorfall: „Die Drewag musste den Schaltkasten außer Betrieb setzen.“ In Folge des Brands sei auch die Straßenbeleuchtung am Dresdner Schloss ausgefallen. Geprüft wird auch ein Fahrzeugbrand. Das Auto sei abgemeldet gewesen, sagte Lange.

Historische Sammlung in Dresden besteht seit 1723 – Objekte von hohem Wert

In der barocken Schatzkammer von August dem Starken – dieser legte die Sammlung zwischen 1723 und 1730 an – befinden sich wertvolle Objekte aus Gold, Silber und Edelstein. Darunter der größte grüne Diamant, der jemals gefunden wurde. Dieser hat 41 Karat und ist derzeit an das Metropolitan Museum of Art in New York ausgeliehen.

Alleine im betroffenen historischen Teil werden rund 3000 Objekte präsentiert. Diese stehen frei in den fast 300 Jahre alten Räumen, die von unsichtbaren Alarmsystem gesichert sein sollen.

Diebstahl in Berlin: Münze wurde wohl eingeschmolzen

Die Berliner Polizei nimmt an, dass die in der Hauptstadt gestohlene Münze eingeschmolzen wurde. Für die Juwelengarnituren wäre dies oder ein Verkauf auf dem Schwarzmarkt eine Katastrophe. Zwar hofft Generaldirektorin Ackermann, dass die entwendeten Objekte „aufgrund der Bekanntheit dem Markt entzogen“ sind, aber sicher ist das nicht. Und die Spurensuche hat gerade erst begonnen.

Ermittler sichern Spuren in der Nähe des Residenzschlosses, in das am frühen Montagmorgen eingebrochen worden war. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

