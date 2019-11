Rammstein: Darum gibt es in der Band so viele Kämpfe

Antisemitismus, rechts, grenzüberschreitend – Rammstein bekommt viele Vorwürfe zu hören. Die die Band gern auch mal musikalisch kommentiert. Aber nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung, auch bandintern gibt es durchaus Kontroversen im Bezug auf die eigene Kunst.

In einem Interview hat sich Sänger Till Lindemann dazu geäußert, wie die Zusammenarbeit mit den Bandkollegen abläuft – nicht immer nur harmonisch: Er arbeite mit fünf Leuten zusammen, da driften die Meinungen schon mal auseinander“, sagte Lindemann mit Blick auf die anderen Rammstein-Musiker. „Es gibt immer eine Menge Diskussionen und Kämpfe, in welche Richtung es weitergehen soll, über die Themen, um so ziemlich alles.“

Lindemann hatte in Berlin mit der Deutschen Presse-Agentur gesprochen – zu seinem neuesten Projekt, das in der Gestaltung demnach deutlich einfacher war als die der Rammstein-Werke. Der Sänger hat mit dem schwedischen Multiinstrumentalisten Peter Tägtgren (49) ein Album aufgenommen, die zweite Kooperation in Langspielform.

Till Lindemann veröffentlicht neues Album „F M“: Effizienter als mit Rammstein

„Wir sind nur zu zweit, das ist zumindest für mich sehr einfach“, sagte er zum Entstehungsprozess des zweiten Albums „F M“ des Duos „Lindemann“ zum musikalischen Fremdgehen. „Zwei Menschen, Peter schreibt die Musik, ich komme mit den Texten dazu. So wird das eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen, unserer Eindrücke. Das ist es. Wir sind da sehr effizient und schnell.“

Tägtgren ergänzte: „Till schickt mir zum Beispiel eine Aufnahme von etwas, was er gerade unter der Dusche gesungen hat. Ich spiele das dann in meinem Computer ein und beginne, Musik dazu zu arrangieren.“ Vor dem Erscheinen des Werks schockte Lindemann erwartungsgemäß erstmal mit einem blutigem Musikvideo zur Single „Knebel“.

Fans reagierten mit Begeisterung auf das Video – sie nannten den Clip „typisch Lindemann“, aber auch „heftig“.

Tour zum Album geplant – Rammstein liegt auf Eis

Das neue Album wird am 22. November erscheinen und von einer Tour begleitet. Auch ohne seine Rammstein-Kollegen besteht an Lindemann demnach großes Interesse: Zumindest die Termine auf deutschem Boden sind alle ausverkauft, im europäischen Ausland sind noch Tickets zu bekommen.

Sänger Lindemann hatte viele Fans in seiner Musik-Pause mit einem intimen Einblick gerührt . Er hatte ein Foto mit seiner Mutter im Rollstuhl am Meer gepostet. Die Pause von Rammstein hatte er auf Instagram angekündigt.

Im Sommer geht der Sänger dann wieder mit seiner Haus-Band auf Tour. Auch hier darf froh sein, wer schon Tickets hat – es gibt kaum noch welche. Nach einem missglückten Verkaufsstart musste sich Eventim bei Fans entschuldigen. Einen vergleichbaren Ansturm erlebten kürzlich die Ärzte – auch deren Tour war blitzschnell ausverkauft.

Rammstein – „Deutschland“

Zuletzt war die Antisemitismus-Kritik am Video zu Rammsteins „Deutschland“ wieder laut geworden. In Russland hatte die Band Ärger wegen eines Kuss zwischen zwei Männern. Der Schockfaktor ist einer der vielen Gründe, warum Rammstein so erfolgreich ist. (ses)