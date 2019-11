Lukes Raumschiff neues Highlight in Star-Wars-Ausstellung

Dassow. Das "Star-Wars"-Fanprojekt "Outpost One" mit seiner Ausstellung in Dassow in Mecklenburg ist um eine Attraktion reicher. Ein Nachbau des Raumschiffs von "Star Wars"-Held Luke Skywalker, der X-Wing, ist im Hangar der Museumsanlage mit einem Fest begrüßt worden. Es handelt sich um einen Eins-zu-eins-Nachbau durch eine Fangruppe aus Fulda, wie Museumsgründer Marc Langrock sagte. Zu dem Fest kamen neben einschlägig verkleideten Fans auch der britische Bildhauer Brian Muir, der die "Darth Vader"-Figur mit dem charakteristischen Helm schuf.