Mannheim. Nach der Absage eines Konzerts in Stuttgart hat die Popsängerin Sarah Connor auch die beiden geplanten Auftritte morgen in Mannheim und am Mittwoch in Zürich abgesagt. Auf ihrer Facebookseite gab die 39 Jahre alte Sängerin am Montag gesundheitliche Gründe als Ursache an. "Ich habe eine fette Bronchitis und muss, ob ich will oder nicht, ein paar Tage im Bett bleiben", schrieb Connor dort. Ihr Team arbeite fieberhaft an Nachholterminen, hieß es weiter.

