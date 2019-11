Polizeiauto in Istanbul. In der türkischen Metropole ist ein Bus in eine Bushaltetestelle gefahren und hat mehrere Menschen verletzt. (Symbolfoto)

Istanbul. In Istanbul ist ein Bus in eine Haltestelle gerast. Dann griff der Fahrer eine weitere Person an. Die Zahl der Verletzten ist unklar.

Istanbul: Bus fährt in Haltestelle – Fahrer greift zu Messer

Ein Bus ist in Istanbul in der Türkei in eine Haltestelle gefahren. Dabei hat er offenbar mehrere Menschen verletzt, wie örtliche Medien berichten. Anschließend sei der Fahrer aus dem Bus gestiegen und habe eine weitere Person mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Der Vorfall habe sich im zentralen Stadtteil Besiktas ereignet, meldete die Nachrichtenagentur DHA am Sonntag. Demnach sei der Mann nach seiner Tat in Richtung des nahe gelegenen Bosporus geflüchtet und an der Fähranlegestelle ins Wasser gesprungen. Die Polizei habe den Fahrer aus dem Wasser gezogen und festgenommen.

Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar. Auch über die Zahl der Verletzten gibt es verschiedene Angaben. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete mindestens fünf Verletzte. Sie seien in nahe Krankenhäuser gebracht worden. Anderen Berichten zufolge wurden mindestens zwölf Menschen verletzt. (jkali/dpa)