dm ruft Babynahrung wegen Fremdkörpern in Brei zurück

Gefahr in Babynahrung: Die Drogeriekette dm ruft bestimmte Gläser mit Bio-Babynahrung zurück. Es gehe um den Artikel „dmBio Hühnchenfleisch Zubereitung nach dem 4. Monat 125g“, wie das Unternehmen am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte.

Betroffen seien ausschließlich die Gläschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 21.01.2021 auf dem Deckelrand. Es sei nicht auszuschließen, dass in diese Charge kleine, blaue Folienteilchen gelangt sein könnten. Kunden können die Gläser ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm-Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis werde Ihnen erstattet, hieß es.

Im Frühjahr hatte dm schon einmal Babynahrung zurückgerufen. Damals ging es um mögliche Schimmelpilze in dem Produkt. (dpa/fmg)