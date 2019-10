Mandoki: "Das sind die Momente, in denen du demütig wirst"

Leslie Mandoki (66) ist alte Schule. Wer sich als Journalist mit ihm zu Interview verabredet, darf erwarten, dass er um halb neun Uhr morgens im gebügelten Hemd am verabredeten Ort erscheint. Seit mehreren Jahren führt der Produzent von zeitgenössischen Sängern wie Sido und Andreas Bourani das Jazzrock-Projekt Mandoki Soulmates an. Mit seinem neuen Doppelalbum „Living in the Gap + Hungarian Pictures“ ein zweistündiges Progressive-Rock-Album, will er aufrütteln und politisch „den Finger in die Wunde legen“.

Zu den „Soulmates“ gehören rund zwei Dutzend Musikgrößen

Dabei hat er viele Themen, die in ihm arbeiten, die er ansprechen und debattieren will. „Vergangenes Jahr hatten wir Standing Ovation in New York, da dachte ich: ,Gut, was willst du jetzt noch mehr’. Aber ich möchte gesellschaftlich etwas bewegen.“ Klimapolitik, die Idee eines geeinten Europas, einer Solidargemeinschaft beschäftigen Mandoki.

„Als Deutscher, als einst illegaler Einwanderer, der aus einer Diktatur floh, habe ich mir vor der Tour im Studio wie so oft die Frage gestellt, was die Relevanz von Musik für das Publikum sein kann“, erklärt der Musiker, der in Tutzing bei München wohnt.

Dort lebt er mit seiner Familie, seinen drei erwachsenen Kindern, die nicht minder politisch engagiert sind. Seine Tochter Julia Mandoki demonstrierte im Jahr 2018 im Hambacher Forst und fiel von einer sechs Meter hohen Leiter. Wenige Tage zuvor war dort ein Journalist tödlich verunglückt. „Sie hatte 700 Schutzengel, ein unglaubliches Glück. Ein Notarzt musste kommen, mehrere Tage blieb die junge Frau in der Klinik. „Das sind die Momente, in denen du nachdenklich und demütig wirst“, sagt Leslie Mandoki.

Der Musiker gilt als Netzwerker und Strippenzieher

Der Musiker gilt als Netzwerker, Strippenzieher und Kontakteschmied. Wie kaum einem anderen Pop-Künstler gelingt es dem Mann mit dem markanten Schnauzbart, Fäden aufzunehmen und zu knüpfen – zu Politikern, Wirtschaftslenkern oder anderen Musikern.

Bester Beleg: sein vor rund 30 Jahren ins Leben gerufenes Projekt Mandoki Soulmates. Zu den „Soulmates“, den „Seelenverwandten“, gehören im Jahr 2019 rund zwei Dutzend Musikgrößen – darunter: Al Di Meola, Till Brönner, Simon Phillips, Mike Stern, Jethro-Tull-Chef Ian Anderson sowie die Sänger Chris Thompson (Manfred Mann’s Earthband), Bobby Kimball (Toto), Peter Maffay und David Clayton-Thomas (Blood, Sweat & Tears).

Sie sind es ihm wert, für sein aktuelles Projekt ein finanzielles Risiko einzugehen. In Zeiten von Streaming und kürzer werdenden Aufmerksamkeitsspannen für Musik veröffentlicht Mandoki ein Doppelalbum in einem Genre, das viele Jugendliche nur noch aus Erzählungen ihrer Eltern kennen dürften: Progressive Rock. Und nicht nur das: Auf der zweiten Hälfte der Platte verarbeitet er Motive des ungarischen Komponisten Béla Bartók.

„Fridays for Future“-Demos sind Mandoki wichtig

Die Motivation für „Living In The Gap/Hungarian Pictures“ zieht Mandoki unter anderem aus den „Fridays for Future“-Demonstrationen. Er kritisiert Filterblasen und Kommunikationsunfähigkeit – sein Lieblingsbegriff ist die „Wagenburg der Narrative“, aus der man sich befreien müsse. Die vier „Albumvorstellungskonzerte“, wie er sie nennt, hat er mit seiner Firma diesmal auf eigene Faust organisiert.

Sein Lebensmotto „immer Rebell zu sein“ ist ihm geblieben.

Die „Mandoki Soulmates“ treten in vier deutschen Städten auf. Am 31. Oktober in der Hamburger Laeiszhalle, am 7. November im Circus Krone, am 8. November im Konzerthaus in Dortmund und am 9. November im Konzerthaus in Berlin.

