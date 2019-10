Nächster Nobelpreis: Auszeichnung für Chemie wird verkündet

Berlin. Vor dem Nobelpreis ist nach dem Nobelpreis: Am Mittwoch gibt es den dritten Preis der Woche. Dieses Mal sind die Chemiker an der Reihe.

Es ist die Woche der Nobelpreise – auch am Mittwoch wird wieder eine besondere Persönlichkeit der Zeit ausgezeichnet. Dieses Mal geht es in den Bereich Chemie. Die Preisträger Medizin und Physik sind bereits gewürdigt worden.

Erwartet wird eine Bekanntgabe nicht vor 11.45 Uhr, möglicherweise sogar etwas später. Eine präzise Angabe machte die Königlich-Schwedische Akademie nicht.

Im vergangenen Jahr wurde der renommierte Preis aufgeteilt – in zwei Hälften.

Frances Arnold aus den USA bekam eine Hälfte,

aus den USA bekam eine Hälfte, der Amerikaner George Smith sowie der Brite Gregory Winter bekamen die andere.

Ausgezeichnet wurden die drei Männer für ihre Beiträge zur Entwicklung einer grünen chemischen Industrie.

Nobelpreis: Chemie-Auszeichnung nächste nach Physik und Medizin

Wie im Vorjahr ist der Nobelpreis auch 2019 mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 830 000 Euro) dotiert.

Zum Start in die Nobelwoche waren am Montag die Medizin-Nobelpreisträger verkündet worden, am Dienstag folgte die Auszeichnung in Physik:

Am Donnerstag werden in der Kategorie Literatur Preisträger sowohl für das Jahr 2018 als auch das Jahr 2019 benannt, nachdem der Preis im vergangenen Jahr wegen eines Skandals bei der Vergabe-Institution nicht vergeben worden war.

Am Freitag und Montag werden schließlich die Träger des Friedens- und des Wirtschafts-Nobelpreises bekanntgegeben – was man über die Nobelpreis-Auszeichnung wissen muss. Offiziell ausgezeichnet werden die Geehrten am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel, in Stockholm und Oslo.

(ses/dpa)