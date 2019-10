Limburg an der Lahn am Montagabend: Mehrere ineinander geschobene Autos stehen vor dem Lastwagen, der zuvor in die Wagen hineingefahren war.

Limburg. In Limburg hat ein Lkw mehrere Autos gerammt. Es gibt neun Verletzte. Die Motivlage des mutmaßlichen Täters ist derzeit noch unklar.

Limburg: Lkw rast in Autos – Terror als Tatmotiv?

Die Hintergründe des Lkw-Zwischenfalls in Limburg sind weiter unklar. Bundesinnenminister Horst Seehofer ließ am Rande eines EU-Ministertreffens in Luxemburg wissen, er könne zur Stunde noch nicht sagen, wie die Tat zu qualifizieren sei.

Der Fall wird derzeit aber nicht von der Bundesanwaltschaft behandelt. Das sagte ein Sprecher der Karlsruher Behörde am Dienstag auf Anfrage der dpa. Die Bundesanwaltschaft ist für Ermittlungen bei Terrorverdacht zuständig. Zuvor hatten das ZDF und andere Medien berichtet, der Lkw-Zwischenfall werde als Terrorakt behandelt.

Bekannt ist mittlerweile, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Syrer handelt, der sich seit 2015 in Deutschland aufhält und 2016 einen subsidiären, also eingeschränkten Schutzstatus erhalten hat. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen.

Ansonsten sei es noch zu früh für Wasserstandsmeldungen zur Motivlage, sagte Alexander Badle von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittele in dem Fall – und zwar in alle Richtungen. Weitere Informationen würden voraussichtlich im Verlauf des Tages bekanntgegeben.

#limburg wird von den Sicherheitsbehörden als Terroranschlag eingestuft. Beim mutmaßlichen Täter soll es sich um einen ca. 30jährigen syrischen Staatsangehörigen handeln. @ZDFheute pic.twitter.com/Prl7M96SKx — ZDF Hessen (@ZDFhessen) October 8, 2019

Limburg: Lkw rammt Autos – neun Menschen verletzt

Ein Lkw war am späten Montagnachmittag in mehrere Autos gefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen schob der Fahrer mit seinem Lkw diese zusammen. Mehrere Personen wurden zwischenzeitlich eingeklemmt und verletzt, eine davon schwer. Die Polizei nahm den Fahrer fest.

Insgesamt wurden neun Menschen verletzt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Damit korrigierte sie die Zahl deutlich nach unten. Zunächst hatte es geheißen, es gäbe 17 Verletzte und dass sich eine Person im kritischen Zustande befinde. Das bestätigte ein Polizeisprecher am frühen Morgen nicht mehr.

Am frühen Morgen schlossen die Ermittler zudem die Spurensicherung vor Ort ab. Der Laster wurde abgeschleppt. Er werde weiter in einem Polizeigebäude untersucht, sagte ein Sprecher. Der Lkw war zuvor in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes gestohlen worden.

Lkw rast in Autos – Unfall oder Terror-Anschlag?

In Limburg ist ein Lkw auf mehrere vor einer roten Ampel stehende Autos aufgefahren. Der Fahrer des Lasters wurde vorläufig festgenommen. Foto: Thorsten Wagner / dpa

Auch die Polizei äußerte sich am frühen Dienstagmorgen nicht dazu, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag gehandelt habe. Es gab auch keine Informationen darüber, ob sich der Fahrer, der das Fahrzeug wohl kurz zuvor gestohlen hatte, sich zu seinem Motiv geäußert hat oder ob der Laster Bremsspuren auf dem Asphalt hinterlassen hat.

„Wir geben heraus, was gesichert ist und nicht, was jemand gehört haben will“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden. Der Sprecher widersprach Spekulationen, es herrsche eine „Nachrichtensperre“ vonseiten der Behörden. „Gesicherte Erkenntnisse geben wir heraus.“

Bis in den späten Abend hinein werteten Ermittler Zeugenaussagen aus. Am Morgen wolle man sich zu Erkenntnisse der Nacht äußern, sagte ein Sprecher.

Auf dieser Google-Karte ist der Unglücksort im hessischen Limburg zu sehen.

Polizei warnt nach Zwischenfall von Limburg vor Spekulationen

Zur Frage von Medienvertretern, ob es sich um einen terroristischen Anschlag handeln könnte, sagte ein LKA-Sprecher am Montagabend: „Wenn solche Ereignisse passieren, dann ist es Aufgabe der Polizei, natürlich in sämtliche Richtungen alle Möglichkeiten im Blick zu haben. Genau das machen wir. Und wir schließen momentan überhaupt nichts aus.“

Die Polizei warnte mehrfach vor Spekulationen. Auf Twitter schrieb sie: „Trolle oder wilde Spekulationen braucht niemand.“ Zudem riefen die Ermittler Zeugen auf, sich zu melden, wenn sie etwas gesehen haben, Videos oder Bilder haben, die mit den Geschehnissen im Zusammenhang stehen.

Der Bürgermeister von Limburg, Marius Hahn (SPD), sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Ich bin geschockt und in meinen Gedanken bei den verletzten Unfallopfern und deren Familien.“

Das sagt der eigentliche Fahrer des Lkw

Die Autofahrer sollen teilweise in ihren Fahrzeugen eingeklemmt gewesen sein. Foto: Thorsten Wagner / dpa

Einem Bericht der „Frankfurter Neuen Presse“ zufolge soll der Mann die Autos mit Absicht gerammt haben. Die Polizei bestätigte diese Darstellung nicht. Der Fahrer des Lkw „soll von mehreren Passanten erstversorgt worden sein. Dabei soll der Fahrer laut den Passanten mehrmals „Allah“ gesagt haben“, hieß es in dem „FNP“-Bericht. Auch diese Darstellung bestätigte die Polizei nicht. Nach Angaben der „FNP“-Redaktion hatte ein Reporter die Passanten interviewt.

Die „Frankfurter Neue Presse“ zitierte auch den eigentlichen Fahrer des Lasters: „Mich hat ein Mann aus meinem Lkw gezerrt.“ Als er vor einer roten Ampel wartete, habe der Unbekannte die Fahrertür des Lkw aufgerissen und ihn mit weit geöffneten Augen angestarrt, so der Fahrer. „Was willst Du von mir?“, habe er den Mann gefragt. „Aber er hat kein Wort geredet. Ich habe ihn noch mal gefragt. Dann hat er mich aus dem Lkw gezerrt“, heißt es weiter in dem Bericht.

Außer dem Lastwagen seien weitere acht Fahrzeuge in den Vorfall verwickelt gewesen. Noch Stunden später stand der Lkw am Unfallort. Trümmerteile und ausgelaufene Flüssigkeit waren zu sehen. Der Lkw trug den Aufdruck einer Logistikfirma.

(ses/ba/dpa)