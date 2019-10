Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor dem Haus im Einsatz, in dem in einer Wohnung nach einer mutmaßlichen Explosion zwei Tote entdeckt wurden.

Essen In der Nähe des Essener Hauptbahnhofs werden zwei Menschen tot aus einer Wohnung geborgen. In dem Mehrfamilienhaus ist es mutmaßlich zu einer Explosion gekommen. Die Ursache ist noch völlig offen.

Zwei Tote nach mutmaßlicher Explosion in Essener Wohnung

Einsatzkräfte haben nach einer mutmaßlichen Explosion zwei Tote in einer Essener Wohnung entdeckt. Drei weitere Menschen seien am frühen Abend unverletzt aus dem Gebäude geholt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Es seien Fenster zersprungen und Rauch aufgestiegen, nach jüngsten Erkenntnissen habe es auch gebrannt. Das Haus in der Nähe des Hauptbahnhofs sei unbewohnbar.

An dem dreistöckigen Wohnhaus war die Fassade an mehreren Fenstern rußverschmiert. Einsatzkräfte hatten Sicherheitskissen aufgebaut. Das Gebäude ist in einer Straße mit mehreren Wohnhäusern.

Nach Worten der Sprecherin hatten Zeugen gegen 17.15 Uhr eine Detonation gehört. Die Ursache für die mutmaßliche Explosion war zunächst unklar. Neben zahlreichen Rettungskräften sei auch die Kripo im Einsatz und habe die Ermittlungen übernommen. Weitere Angaben zu den Opfern konnte die Sprecherin zunächst nicht machen.