17-Jähriger totgeprügelt – er wollte 37-Jährigen ausrauben

Er war noch ein Teenager, hatte aber offenbar genug kriminelle Energie, um mit einem 24-jährigen Komplizen einen Raub zu planen. Tatsächlich bereiteten die beiden gemeinsam einen Überfall vor, wählten die Wohnung eines 37-Jährigen als Ziel ihres Plans.

Am Sonntagmorgen folgte dann die Umsetzung. Sie begaben sich zu der ausgesuchten Adresse in Stade, mitten im Altländer Viertel. Sie klingelten an der Wohnungstür eines Hauses an der Hohenfriedberger Straße, verlangten gegen neun Uhr von dem 37-jährigen Bewohner, in die Wohnung gelassen zu werden.

Als er sich weigerte, begann ein Gewaltausbruch – die beiden prügelten los, am Ende schlugen offenbar alle drei Männer aufeinander ein.

Überfall in Stade: 17-Jähriger bricht auf Straße zusammen

Die Schlägerei blieb nicht ohne Folgen: Der 17-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er starb. Ein Polizeisprecher zu unserer Redaktion: „Es wurden bei der Prügelei auch Gegenstände als Waffe eingesetzt, welche und wie genau, das muss jetzt ermittelt werden.“

Generell seien die Beamten noch am Beginn der Ermittlungen, müssten nun erst einmal Durchblick über die Verhältnisse und mögliche Hintergründe bekommen. Ob das Opfer und die oder einer der Täter mit dem Ziel ihres Überfalls bekannt waren, stehe entsprechend noch nicht fest. Die beiden Täter stammen ebenfalls aus Stade, waren bewaffnet.

Polizisten können jugendlichen Straftäter nicht retten

Nach der körperlichen Auseinandersetzung war es dem 24- und dem 17-Jährigen zuerst noch gelungen, die Flucht zu ergreifen. Allerdings brach der 17-Jährige außerhalb des Hauses zusammen. Zwischenzeitlich alarmierte Polizisten versuchten noch, ihn zu reanimieren, dies gelang jedoch nicht.

Der 24-Jährige entkam zuerst, konnte aber schnell festgenommen werde. Genau wie das zurückgelassene Opfer war auch er schwer verletzt. Beide Männer kamen ins Krankenhaus, nur für den 17-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Tatortermittler, Polizeibeamte und Erkennungsdienstmitarbeiter aus Stade und Rotenburg sicherten die Spuren am Tatort und in und vor dem Mehrfamilienhaus und befragten die Nachbarn.

