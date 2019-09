Reisdorf. Ein Autofahrer hat in Reisdorf in Thüringen eine Fußgängerin und ihren Hund tödlich verletzt. Auch die 76-jährige Beifahrerin ist laut Polizei bei dem Unfall gestorben. Das Auto fuhr über den Bürgersteig und anschließend gegen einen Garagenpfeiler. Beide Frauen starben noch am Unfallort. Der 79-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder