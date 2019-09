Altmaier und Fridays for Future: Geht Wirtschaft auch mit Klimaschutz?

Bei „Hart aber fair“ ließ sich am Montagabend einmal mehr beobachten, wie inkompatibel die junge Klimabewegung und die Politik noch immer sind. Auf der einen Seite CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier, auf der anderen Seite die Klimaaktivistin Leonie Bremer. Hier das: „Ja, ja, was tun, aber nicht zu radikal.“ Dort das: „Handeln jetzt! Denn eigentlich ist es schon zu spät.“

Soweit so bekannt, doch kommt in dieser Woche ein neuer Aspekt in die Debatte: Die Bundesregierung will am Freitag ihre Klimaschutzpläne vorstellen. Es geht um Geld, vielleicht um Kosten, die jemand tragen muss. Wie stehen das alte (vertreten durch Altmaier) und das neue Paradigma (vertreten durch Bremer) dazu?

„Hart aber fair“: Auf der einen Seite die klare Klimaaktivistin

In der Diskussion zeigte sich: Auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite Bremer, die durchblicken ließ, dass ihr die Zwänge der Politik herzlich egal sind. „Es gibt da keinen Graubereich, es gibt nur überleben oder nicht überleben“, sagte die Aktivistin „Fridays for Future“, Derzeit werde eine Politik gemacht, die ihre und künftige Generationen ausbaden müssten.

Von den wohl geplanten Maßnahmen der Bundesregierung verspricht sich Bremer nicht viel. „Wir brauchen weniger Verkehr, nicht mehr Elektroautos“, sagte sie beispielsweise mit Blick auf das Vorhaben, die Stromer stärker zu subventionieren. Statt des Individualverkehrs müsse der ÖPNV massiv gestärkt werden, um die Klimaziele einhalten zu können.

In ihrer Radikalität hatte die Argumentation von Bremer eine schöne Klarheit: Es kann nicht sein, dass man über kleine Schritte debattiert, während eine Krise anrollt, die unser aller Lebensgrundlage vernichten kann. für Freitag ist zum globalen Klimastreik aufgerufen worden.

Plasberg-Talk: Auf der anderen Seite der gehemmte Wirtschaftsminister

Diese Haltung ist pur, sie ist einleuchtend und vernünftig. Doch ist sie auch fair? Peter Altmaier versuchte immer wieder, sich und die Politik zu erklären. Immerhin sei es auch seine Aufgabe, die Interessen aller Menschen im Land zu vertreten, sagte der Wirtschaftsminister. Also auch jener, die beispielsweise als Pendler aufs Auto angewiesen sind.

Die Folge dieser Rolle sind Lösungen, die eben nicht pur und auf den ersten Blick einleuchtend sind. Wie diese hier: Die Bundesregierung wird Kraftstoff wohl einerseits teurer machen; andererseits soll dieser Schmerz aber durch eine höhere Pendlerpauschale kompensiert werden.

Ist das nicht absurd? Das Ziel sei eine Verhaltensänderung, erklärte Altmaier. Schließlich könne sich der Pendler überlegen, ein sparsameres Auto anzuschaffen – und neben diesem Spareffekt gleichzeitig von der höheren Pendlerpauschale zu profitieren. Klar scheint: Es braucht Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit.

Die starke Frage des ARD-Talks

Diese ausgleichende aber doch irgendwie absurde Überlegung wurde von Bremer zu Recht auf die Schippe genommen. Doch holte sie der Gastgeber mit einer guten Frage auf den Boden zurück: Was sie denn zu der Gefahr sage, dass eine zu radikale Klimapolitik die Betroffenen in die Arme der AfD treiben könnte, wollte Plasberg von Bremer wissen.

Die Antwort fiel überraschend dünn aus: „Am Ende geht es um die Lebensgrundlage von allen“, erwiderte die Klimaaktivistin. Wer den Pariser Klimavertrag einhalte, nutze allen. Ein konkretes Angebot an die, die mit den Ansichten der Klimaschützer trotz allem nicht einverstanden sind, klingt anders.

Das Fazit

Diese Ausgabe von „Hart aber fair“ machte vor allem deutlich, in welchem Spannungsfeld sich Politik bewegt. Sie will, auch aus Angst vor der Abwahl und dem Erstarken der Ränder, eine Balance beibehalten: Für jeden schmerzhaften Einschnitt soll es ein Bonbon als Kompensation geben.

Die Gretchenfrage ist, ob dieser gehemmte Ansatz, dieser Klimaschutz mit angezogener Handbremse, ausreichen wird. In der Gegenwart scheint er pragmatisch und umsichtig, am Ende könnte er sich aber als fatale Zeitverzögerung erweisen. Es ist das große Verdienst von Menschen wie Leonie Bremer, dass wir jetzt über solche Fragen nachdenken.

• Zur Ausgabe von „Hart aber fair“ in der ARD-Mediathek