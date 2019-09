Auto rast auf Gehweg – Drei Erwachsene und ein Kleinkind tot

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Freitagabend in Berlin vier Menschen gestorben

Berlin. Furchtbarer Verkehrsunfall in Berlin: Ein Auto raste auf einen Gehweg, vier Menschen starben. Unter den Opfern ist auch Kleinkind.

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Porsche in Berlin sind am Freitagabend vier Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kleinkind. Laut Polizei soll das Kind etwas drei bis vier Jahre alt sein. Weitere Menschen wurden verletzt, darunter offenbar der Fahrer und Beifahrer des Unfallwagens.

Sie wurden vor Ort von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr behandelt. Den Angaben der Feuerwehr zufolge war das Auto kurz nach 19 Uhr an der Invalidenstraße im Berliner Stadtteil Mitte auf den Gehweg gerast und hatte dabei die Personen erfasst. In der Gegend liegen viele Restaurants und Cafés, sie ist beliebt bei Touristen.

Tödlicher Unfall in Berlin – Das Wichtigste in Kürze

Ein Auto raste am Freitagabend in Berlin-Mitte auf einen Gehweg

Vier Menschen wurden getötet, darunter auch ein Kleinkind

Polizei und Feuerwehr rückten zu einem Großeinsatz aus

Der Porsche SUV kam aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab

Es gibt keine Hinweise dafür, dass es sich um eine bewusste Tat handelte

Schwerer Verkehrsunfall in #Mitte . PKW auf Gehweg. Dabei starben vier Menschen, darunter ein Kleinkind. Zwei Menschen verletzt. #polizei_berlin ermittelt. pic.twitter.com/BaaD2xhbVX — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 6, 2019

Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, wurden bei dem Unfall Fahrer und Beifahrerin des Porsche SUV verletzt. Bei der Beifahrerin soll es sich um die Mutter des Fahrers handeln. Sie wurden vor Ort von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr behandelt.

Am späteren Abend sagte ein Feuerwehrsprecher, dass zudem ein sechsjähriges Mädchen verletzt wurde. Das Mädchen habe sich ebenfalls in dem Fahrzeug befunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Neben vier Toten laut @polizeiberlin auch drei Schwerverletzte, darunter auch der Fahrer des Autos. Weiträumige Sperrungen um den Unfallort an der #Invalidenstraße. Bisher keine weiteren Angaben zum Unfallhergang. #Berlin-Mitte — rbb|24 (@rbb24) September 6, 2019

Tödlicher Autounfall in Berlin-Mitte: Mehrere Dutzend Kräfte von Polizei und Feuerwehr waren am Freitagabend an der Unfallstelle im Einsatz. Foto: Morris Pudwell

Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr. Foto: Morris Pudwell

Der Wagen soll mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Beim Kurznachrichtendienst Twitter bat die Polizei darum, die Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort nicht zu behindern.

Einem Feuerwehrsprecher zufolge soll das Auto an einem Bauzaun zum Stehen gekommen sein. Weil sich dahinter eine überwucherte Baugrube befinde, in der noch Verletzte sein könnten, leuchteten die Rettungskräfte den Unfallort am Abend aus. Die Suche verlief ergebnislos. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Gegen 21.30 Uhr war der Einsatz kurz vor dem Abschluss.

Feuerwehr suchte mit Wärmekamera nach weiteren Opfern

Der Unfallhergang sei noch völlig offen. Zunächst stand die Frage im Raum, ob es sich um eine vorsätzliche Tat handelt. Es deute jedoch alles auf einen Verkehrsunfall hin, so der Polizeisprecher.

Der Autofahrer sei schwer verletzt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gekommen. Die Feuerwehr suchte mit einer Wärmekamera den Ort ab, um sicherzugehen, dass alle Unfallopfer geborgen werden.

Eine Karte bei Google Maps zeigt, wo sich die Unfallstelle genau befindet.

(bee/moi/les/dpa)