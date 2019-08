Der Ebertplatz in Köln am Sonntagmorgen: Polizisten sichern dort Spuren, wo wenige Stunden zuvor ein Mann bei einer Massenschlägerei tödlich verletzt worden war.

Köln. In Köln haben sich in der Nacht zum Sonntag mehrere Männer miteinander geprügelt. Ein 25-Jähriger erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Massenschlägerei in Köln endet für einen Mann tödlich

Ein Mann ist in der Nacht zum Sonntag bei einer Massenschlägerei in Köln tödlich verletzt worden. Laut Polizei hatten sich zehn bis 15 Männer auf dem Kölner Ebertplatz geschlagen und waren bei Eintreffen der Polizei geflohen. Zehn Verdächtige hätten wenig später jedoch in der Nähe des Tatorts festgenommen werden können, teilte die Polizei mit.

Das Todesopfer, ein 25 Jahre alter Mann aus Somalia, habe am Boden gelegen und geblutet, als die Beamten den Ort der Schlägerei erreicht hatten. Er sei noch vor einem möglichen Transport in ein Krankenhaus verstorben. Eine Obduktion soll noch am Sonntag die Todesursache klären.

Am Sonntagmorgen dauerten die Vernehmungen der Verdächtigen und die Sicherung von Spuren am Tatort noch an.

(ba)