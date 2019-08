Los Angeles Knapp zwei Wochen nach ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz lüftet Heidi Klum das Geheimnis um ihr Brautkleid. In einem Instagram-Video mit dem Vermerk "My dream wedding dress" verriet das Model, dass ihr Traumkleid vom Modehaus Valentino und dessen Designer Pierpaola Piccioli stammte. Am 3. August hatten Klum und der Tokio-Hotel-Gitarrist Kaulitz auf einer Luxusjacht vor der italienischen Insel Capri ihre Hochzeit gefeiert. Klum trug dabei ein weißes, wallendes Brautkleid.

