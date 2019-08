In Bochum ist ein 42-Jähriger aus der JVA geflohen. Er überwand die fünf Meter hohe Mauer.

Bochum. In Bochum ist ein Straftäter aus der JVA ausgebrochen. Der 42-Jährige kletterte offenbar einfach über die Mauer. Er ist noch flüchtig.

Häftling klettert über JVA-Mauer – Großfahndung in Bochum

Großeinsatz bei der Polizei in Bochum: Ein Häftling ist dort am Donnerstagabend aus einem Gefängnis geflohen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, überwand der 42-jährige Straftäter eine rund fünf Meter hohe Mauer und tauchte in den umliegenden Straßen unter.

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Mann, auch Spürhunde und ein Hubschrauber sind an dem Einsatz beteiligt. Nach bisherigem Ermittlungsstand gab es keine Fluchthelfer, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ) sagte.

Der Serbe saß wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und schweren Raubes in der JVA. Er habe noch eine Haft bis 2021 zu verbüßen, hieß es weiter.

Immer wieder kommt es in Deutschland zu ähnlichen Vorfällen. Erst vor kurzem waren innerhalb von wenigen Tagen vier Häftlinge aus Gefängnissen ausgebrochen. In Berlin floh im März ein Vergewaltiger aus der Sicherungsverwahrung.

(dpa/cho)