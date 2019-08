Gedenken in Genua: ein Jahr nach dem Brückeneinsturz

Genua Ein Jahr nach dem verheerenden Brückeneinsturz ist in Genua der Opfer gedacht worden. Während einer emotionalen Gedenkfeier mit einem Gottesdienst erinnerte der Kardinal und Erzbischof der italienischen Stadt, Angelo Bagnasco, an die "Apokalypse, die uns den Atem verschlagen hat". Die Zeremonie fand am Ort der Tragödie und des Wiederaufbaus statt: mit Blick auf den ersten Stützpfeiler der neuen Brücke. Am 14. August 2018 war ein etwa 180 Meter langes Stück der Fahrbahn der Morandi-Brücke in die Tiefe gestürzt. 43 Menschen kamen ums Leben.

