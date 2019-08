Gran Canaria: Waldbrände wüten - Feuer außer Kontrolle

Auf Gran Canaria ist ein schwerer Waldbrand weiterhin außer Kontrolle. In der Nacht zum Montag seien Hunderte weitere Menschen in Sicherheit gebracht worden, teilte der Notfalldienst der Kanarenregierung auf Twitter mit. Bereits am Sonntag waren mehrere Ortschaften evakuiert worden.

Starke Winde fachten die Flammen immer wieder an und trieben das Feuer voran, berichteten örtliche Medien. Ein 55-Jähriger könnte das Feuer am Samstag möglicherweise durch Unvorsichtigkeit bei Schweißarbeiten ausgelöst haben. Er sei von der Polizei vorläufig festgenommen worden, hieß es.

Gran Canaria von Waldbränden betroffen – Das Wichtigste in Kürze:

Auf der bei Urlauber beliebten Insel Gran Canaria ist ein Waldbrand ausgebrochen

Noch immer ist das Feuer nicht unter Kontrolle

Mehrere Ortschaften mussten evakuiert werden

Das sorgt für Sorge bei Urlaubern

Waldbrand auf Gran Canaria – Karte zeigt Stellen

Eine Google-Maps-Karte zeigt an, wo genau es auf Gran Canaria zu Waldbränden gekommen ist.

„Das Feuer ist weiter auf eine Fläche von 1000 Hektar begrenzt, aber es ist weder unter Kontrolle noch stabilisiert“, schrieb die Zeitung „El Mundo“. Besonders betroffen waren die Gemeinden Tejeda, Artenara und Gáldar südwestlich der Hauptstadt Las Palmas.

Die Feuerwehr versucht das Feuer unter Kontrolle zu bringen – bislang vergeblich. Foto: Europa Press / dpa

Auch mehrere Straßen der Insel mussten wegen des Feuers und des Rauchs gesperrt werden. Touristen an den Stränden der auch bei Deutschen beliebten Insel vor der Nordwestküste Afrikas waren von dem Brand nicht betroffen.

Nachricht vom 11. August 2019: Ein 55-Jähriger könnte demnach den Brand bei Schweißarbeiten ausgelöst haben, zitierte die Zeitung „La Vanguardia“ die Behörden. Der Mann wurde bereits von der Polizei Guardia Civil zu dem Vorfall befragt, hieß es weiter.

Auf Gran Canaria wütet ein schwerer Waldbrand – hier zwischen den Orten Juncalillo und Pinos de Gáldar. Foto: CARLA RODRIGUEZ / CARLA RODRIGUEZ via REUTERS

Besonders betroffen von dem Waldbrand seien die Gemeinden Tejeda, Artenara und Gáldar, wo Dutzende Menschen in Sicherheit gebracht worden seien, teilte der Notfalldienst der Kanarenregierung am Sonntag auf Twitter mit.

Die Feuerwehr war mit Flugzeugen und Hubschraubern im Einsatz. Die Rettungskräfte schätzten die betroffene Fläche auf etwa 1000 Hektar, wie der Präsident der Kanarischen Inseln, Ángel Víctor Torres, vor Journalisten sagte. Auf einem Video war zu sehen, wie zahlreiche Feuer entlang eines Berghangs loderten.

#IFArtenara ➡️Actualización 9:00 h

Carreteras cerradas:

GC- 210 Tejeda a Artenara del pk 0 a 6

GC- 21 - Cruce de los Garajes a Artenara del pk 32 a 39

GC- 150 Cruz de Tejeda a Pinos de Galdar entre pk 5+500 a 12+300

👷‍♀️👷‍♂️Recomendamos no sobrepasar la zona de Caideros en la GC-220 pic.twitter.com/Wp1zZ3JFqv — Carreteras GC (@CarreterasGC) August 11, 2019

Das Feuer war am Samstag in der Nähe von Artenara ausgebrochen und hatte sich weiter ausgebreitet. Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo sich der Ort genau auf Gran Canaria befindet. Der Brand sei noch immer nicht unter Kontrolle, so Torres.

Die starke Rauchentwicklung war auch auf der Nachbarinsel Teneriffa sichtbar. Schon seit Monaten ist es auf den Urlaubsinseln zu trocken. Der Wassermangel auf den Kanarischen Inseln bedrohte zuletzt auch die Landwirtschaft. Zuvor hatten Sandstürme den Aufenthalt auf den Kanaren ungemütlich gemacht.

Nicht nur Spanien ist von Waldbränden betroffen. Sibirien rief erst vor wenigen Tagen den Ausnahmezustand aus, weil dramatische Waldbrände in der Region wüten. Bei einem Waldbrand-Drama in Südfrankreich mussten Tausende Camper evakuiert werden, bei einem Waldbrand auf Sardinien traf es Hotels und einen Campingplatz.

(dpa/cho)