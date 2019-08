Pirelli-Kalender: Emma Watson posiert als Shakespeares Julia

Pirelli-Kalender 2020 mit Emma Watson & Co.

Der Pirelli-Kalender 2020 erzählt das Drama von „Romeo und Julia“. Besser: von Julia. Schauspielerinnen und Künstlerinnen posierten. Darunter die spanische Sängerin Rosalia.

Foto: From the Backstage of Pirelli Calendar 2020 by Paolo Roversi, pictures by Alessandro Scotti