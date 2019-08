Angst vor Dammbruch nahe Manchester – Regenschauer erwartet

Der Staudamm in der Grafschaft Derbyshire hatte in der Nacht zum Donnerstag nachgegeben.

Whaley Bridge. In England droht ein Dammbruch den Ort Whaley Bridge zu überfluten. Die britischen Behörden sprechen von Lebensgefahr für Anwohner.

Der Ort Whaley Bridge unweit von Manchester droht überflutet zu werden. Der Grund: Ein Staudamm am Rande der Ortschaft in England könnte nach starken Regenfällen über mehrere Tage brechen. Neue Regenfälle spitzen die Lage weiter zu. Die Hoffnung, das Unglück zu verhindern, hängt nun an Hubschraubern.

Die Helikopter sollen 400 Tonnen Material ablassen, die den Wasserzufluss zum Toddbrook Reservoir umleiten soll. Das Material soll als Barriere dienen. Das Reservoir hatte sich zuletzt unverhältnismäßig stark aufgefüllt und war schwer beschädigt worden. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.

Im Laufe des Sonntags werden Prognosen zufolge wieder heftige Regenfälle einsetzen. Weitere 55 Häuser mussten noch am Samstagabend evakuiert werden. Nach Darstellung des Meteorologen Mark Wilson könnte es „einigen wenig willkommenen Regen“ in der Region geben. Schon zuvor hatten etwa 1500 Einwohner in dem Städtchen Whaley Bridge ihre Häuser verlassen.

In der Region südöstlich von Manchester hatte es lange Zeit ungewöhnlich stark geregnet. Binnen 48 Stunden gab es so viel Niederschlag wie sonst in eineinhalb Monaten.

Ein Helikopter wirft Sandsäcke ab, um den Staudamm in Whaley Bridge zu verstärken. Foto: Phil Noble / Reuters

Der Pegel des Flusses River Goyt könne schnell steigen, sollte Wasser aus dem Staudamm austreten. Einsatzkräfte versuchen verzweifelt, das Bersten des Dammes nach schweren Regenfällen zu verhindern. Es müsse die Struktur des Bauwerks aus dem 19. Jahrhundert gestützt und der Wasserstand verringert werden, um Druck von der Mauer des Toddbrook Reservoirs zu nehmen, sagte am Freitag Julie Sharman von der zuständigen Binnenwasser-Verwaltung. Zwar sei es gelungen, mit Pumpen die Wassermenge zu verringern. Entwarnung könne aber noch nicht gegeben werden: „Die Situation ist kritisch.“

Feuerwehrtrupps bemühten sich, mit Hochleistungspumpen den Pegel des Reservoirs zu senken. Ein Vertreter der Flussbehörde sagte, man könne „frühestens nach 24 Stunden“ sagen, ob ein Dammbruch ausgeschlossen werden könne. Experten befürchteten zudem, dass ein beschädigter Überlauf endgültig zusammenbrechen und „massive Überflutungen“ auslösen könne.

Die stellvertretende Polizeichefin der Region, Rachel Swann, wollte sich nicht zu den Erfolgsaussichten des Helikopter-Einsatzes der Royal Air Force äußern. „Zu dieser Zeit ist die Zukunft des Damms ungewiss, daher möchte ich die Menschen an die Gefahr erinnern, die ihnen droht, sollte der Damm brechen“, sagte sie.

Eine Google-Karte zeigt das Toddbrook Reservoir und Whaley Bridge:

Staudamm bei Whaley Bridge: Johnson macht Mut

Premierminister Boris Johnson versuchte, den Einwohnern Mut zu machen. „Notfallhelfer, Ingenieure und Angehörige der Royal Air Force arbeiten rund um die Uhr, um den Damm zu reparieren“, sagte er. In der Kleinstadt herrschte dennoch Beunruhigung: „Sollte der Damm brechen, wäre wahrscheinlich der ganze Ort weg“, sagte ein Mann der Zeitung „Derbyshire Telegraph“. Wie viele der rund 6500 Einwohner hatten er und seine Frau ihr Haus verlassen müssen – die Behörden hatten unmissverständlich gewarnt, dass Lebensgefahr bestehe.

Die Polizei rief die Anwohner auf, bei Freunden und Verwandten in der Umgebung Unterschlupf zu suchen. Den übrigen Menschen sei in den umliegenden Ortschaften Unterkunft in Pubs und Gemeindehallen angeboten worden, hieß es bei BBC.

Der Damm am Toddbrook Reservoir nahe Whaley Bridge weist schwere Schäden auf. Foto: @fraglast / dpa

Teile des Ortes seien „wie eine Geisterstadt“, berichtete ein Einheimischer der BBC. „Das ist hier ziemlich verlassen.“ Einwohner gingen davon aus, dass im Falle eines Dammbruchs ihr Ort weitgehend zerstört werden würde. Die Wassermassen würden dann direkt durch den Ort fließen, sagte David Holt aus Whaley Bridge dem Sender Sky News.

Auf Bildern, die von Hubschraubern aus aufgenommen worden waren, war eine starke Beschädigung des Staudamms an einer Stelle zu erkennen. Das Toddbrook Reservoir stammt Berichten zufolge aus dem 19. Jahrhundert. Kem Mehmet von der Polizei in Derbyshire betonte, dass es Pläne für jedes Szenario gebe – auch für den Fall des Dammbruchs.

Von dem Dauerregen war auch die Umgebung betroffen. Bahnstrecken und Straßen mussten teils gesperrt werden. Ein Pfadfinderlager mit 4500 Teilnehmern aus 23 Ländern wurde abgebrochen.

In Brasilien ist Anfang Januar ein Staudamm gebrochen und hatte schwere Schäden verursacht. Die Zahl der Todesopfer war nach dem Dammbruch auf 84 gestiegen. Zudem hatte es, nachdem der Damm gebrochen war, Hunderte Vermisste gegeben. (dpa/ac)