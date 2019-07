Der Metal-Bus vom Seniorenheim: Rentner fahren nach Wacken

Wacken. Das Heavy Metal-Festival Wacken wird 30 Jahre alt. Das zieht nicht nur Tausende junge Menschen an, sondern auch begeisterte Senioren.

Dass Heavy Metal nicht nur etwas für junge Leute ist, hat eine Gruppe von Senioren auf dem Wacken-Festival bewiesen.

Die Rentner rufen „Wackeeeen“, als sie mit ihrem Bus auf das Festivalgelände rollen, und machen den Metal-Gruß mit ausgestrecktem Zeigefinger und kleinem Finger.

Grundsätzlich nichts Ungewöhnliches auf dem Wacken-Festival – wäre Frau Schaefer nicht 92 Jahre alt und säße in dem Kleinbus eines Seniorenheims.

Das „Haus am Park“ in Heide macht bereits zum sechsten Mal mit einigen Bewohnern einen Ausflug zu dem Heavy-Metal-Festival.

Metal-Fans sind jetzt auch im Seniorenheim

In diesem Jahr sind 13 Senioren dabei, drei von ihnen sind „Wiederholungstäter“ und waren schon in den vergangenen Jahren mit von der Partie. Angefangen hat alles mit Rüdiger Pahl, erklärt die Hauswirtschaftsleitung des Hauses, Susann Kroos.

Besucher des Wacken Open Air verlassen am Bahnhof Itzehoe den von München aus gestarteten Metal Train. Foto: Axel Heimken / dpa

Der heute 59-Jährige hört gerne ACDC und wollte schon immer mal nach Wacken. Den Wunsch erfüllte Kroos nur zu gerne und machte ihm mit dem Ausflug vor sechs Jahren eine Geburtstagsüberraschung.

Seitdem hat der Rentner vier Wacken-Shirts im Schrank – und seine Mitbewohner mit seiner Begeisterung angesteckt. „Wir bekommen jetzt die Generation Heavy-Metal ins Heim“, erklärt Kroos, selbst im Wacken-Shirt.

Bier in den Bus gereicht bekommen

Die Stimmung im Bus ist gut, die Vorfreude lässt sich förmlich greifen. Einmal sei ihnen sogar Bier in den Bus gereicht worden, erzählen die Senioren. Auch wenn das dieses Mal wohl nicht passiert – das Heim hat Kroos zufolge keine Durchfahrtsgenehmigung bekommen – freuen sich alle auf den Ausflug.

(von links) Ursula Wiebers (83), Ilse Schaefer (92) und Waltraud Fischer (95), zeigen bei ihrem Ausflug zum Wacken Open Air den Metal-Gruß, die „Pommesgabel". Foto: Axel Heimken / dpa

Da sei es auch nicht so wichtig, ob man auf Heavy Metal steht. Er könne mit der Musik nur wenig anfangen, sagt Gustav Jacobs, 89 Jahre alt und zum ersten Mal in Wacken. Aber das macht nichts: „Es muss in der Welt für jeden etwas geben.“

Regen und Sturm ist gemeldet

Das „Wacken Open Air“ feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag. 75.000 Fans sollen kommen.

Hintergrund: Supermarkt: Wacken-Festival bekommt eine Kaufland-Filiale

Das Wacken Open Air beginnt offiziell erst am Donnerstag, 1. August, das Festival-Gelände ist aber schon seit Montag geöffnet – und Tausende Besucher kamen bereits. Ebenfalls Tradition: Es werden Gewitter beim Festival erwartet.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, kann es am Mittwoch im Norden zu Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Am Donnerstag könnten die Schauer und Gewitter weniger heftig ausfallen, bevor es am Freitag wieder deutlich stärker regnen könnte. (dpa/msb)