Zwei Höhlengänger auf der Schwäbischen Alb eingeschlossen

Hier nur eine Übung: Vier Höhlenretter simulieren im Jahr 2006 in der Falkensteiner Höhle bei Bad Urach die Bergung einer verletzten Frau. (Archivbild)

Grabenstetten. In einer Höhle auf der Schwäbischen Alb sind zwei Männer eingeschlossen worden. Rettungskräfte planen nun eine Rettung am Montagmorgen.

Auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg sind am Sonntag zwei Männer in der Falkensteiner Höhle eingeschlossen worden. Nach Angaben der örtlichen Polizei ist ein Großaufgebot von Rettungskräften vor Ort, berichten die „Stuttgarter Zeitung“ und die „Stuttgarter Nachrichten“.

Aufgrund der starken Regenfälle in den vergangenen Tagen sei der Pegel des Flüsschens Elsach, der weit im Innern der Höhle entspringt, extrem angestiegen, heißt es in dem Bericht.

Am Sonntag ging demnach gegen 19 Uhr eine Vermisstenanzeige bei den Rettungskräften ein. Es würden zwei Höhlengänger vermisst, die von den Wassermassen eingeschlossen seien und nicht mehr zum Höhleneingang zurück könnten.

Feuerwehr-Chef Harald Harrmann sagte laut „Bild“: „Der Guide und der Tourist wurden offenbar vom ansteigenden Wasser durch den Starkregen der vergangenen Tage überrascht.“

Höhle auf der Schwäbischen Alb – Rettung für Montag geplant

Die Falkensteiner Höhle liegt am Albtrauf zwischen Grabenstetten und Bad Urach. Foto: imago stock&people / imago/Arnulf Hettrich

Im Verlauf des Sonntagabends schaffte es ein Team zu den beiden. „Den beiden Männern geht es gut. Die Taucher bringen ihnen Essen und Neoprenanzüge“, so der Feuerwehrchef weiter. Es seien rund 50 Retter im Einsatz.

Eine Rettung der beiden um die 30-Jährigen soll erst am Montagmorgen erfolgen. Der Aufenthaltsort liegt den Berichten zufolge etwa 500 Meter im Innern der Höhle. „Eine Rettung in dieser Nacht ist aufgrund der Strömung zu gefährlich. Taucher bleiben über Nacht bei ihnen. Wir wollen sie dann Montagmorgen aus der Höhle holen“, sagte der Leitende Branddirektor weiter.

Wie auch die „Südwest-Presse“ berichtet, wurde der Einsatz gegen 22.15 Uhr abgebrochen und soll am Montag um 7 Uhr weitergehen. Höhlenretter, die zu den beiden vorgedrungen waren, sollten über Nacht bei den Eingeschlossenen bleiben. (les)