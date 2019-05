Ende der Zeitumstellung nicht in Sicht

Brüssel Das Ende der Zeitumstellung in der EU ist erst einmal nicht absehbar. "Es scheint, dass die meisten Mitgliedstaaten mehr Zeit benötigen", heißt es in einem öffentlichen Dokument der rumänischen EU-Ratspräsidentschaft, über das zuerst die Funke Mediengruppe berichtet hatte. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, die Zeitumstellung abzuschaffen. Jedes Land soll entscheiden, ob es dauerhaft in der Sommer- oder Winterzeit bleibt. Das EU-Parlament hatte dafür gestimmt, ab 2021 auf die Zeitumstellung zu verzichten.