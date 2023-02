Christi Himmelfahrt: Termine und Geschichte des Feiertags

Hin und wieder fallen Feiertage auf einen Wochenendtag. In der Politik wird diskutiert, in diesen Fällen Feiertage in der Woche nachzuholen.

Christi Himmelfahrt, auch bekannt als Himmelfahrtstag oder Vatertag, ist ein wichtiger christlicher Feiertag, der in Deutschland am 40. Tag nach Ostern gefeiert wird. Der Feiertag erinnert an die Himmelfahrt Jesu Christi und ist daher grundlegend für die christliche Lehre und Praxis. Doch nicht nur religiöse Gründe machen diesen Tag zu einem besonderen Feiertag. Mit Christi Himmelfahrt sind auch viele alte Bräuche und Traditionen verbunden, die in Deutschland noch heute weit verbreitet sind. Hier finden Sie die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Christi Himmelfahrt.

Wann sind Christi Himmelfahrt und Vatertag 2023, 2024 und 2025?

Christi Himmelfahrt und Vatertag fallen in diesem Jahr auf Donnerstag, den 18. Mai. Die Termine für die nächsten Jahre sind folgende:

2024: 9. Mai

9. Mai 2025: 29. Mai

29. Mai 2026: 14. Mai

14. Mai 2027: 6. Mai

Was ist die Geschichte und Bedeutung des Feiertags?

Christi Himmelfahrt hat eine lange Geschichte, die bis ins frühe Christentum zurückreicht. Der Ursprung des Feiertags geht auf die biblische Erzählung der Himmelfahrt Jesu Christi zurück. Diese Erzählung ist im Neuen Testament der Bibel in der Apostelgeschichte zu finden und beschreibt, wie Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern erschien und ihnen Anweisungen gab, bevor er in den Himmel aufstieg.

Nachzulesen ist die Geschichte der Himmelfahrt in der Bibel im Lukasevangelium 24,50–53 und in der Apostelgeschichte des Lukas 1,1–11.

Dieses Ereignis stellt die Herrschaft Jesu Christi über das Universum dar und ist eine Schlüsselkomponente der christlichen Lehre. Der Tag wurde erstmals im 4. Jahrhundert von der Kirche offiziell anerkannt und spielt seitdem eine wichtige Rolle im christlichen Kalender.

Was feiert man an Christi Himmelfahrt?

An Christi Himmelfahrt feiern Christen die Rückkehr Jesu Christi in den Himmel. Der Tag hat jedoch auch eine besondere Bedeutung für nicht-religiöse Menschen. In vielen Regionen Deutschlands wird der Tag auch als Vatertag gefeiert und viele Menschen nutzen den Feiertag, um Zeit mit ihren Familien und Freunden zu verbringen. Die Tradition des Vatertags geht auf das 19. Jahrhundert zurück, als Männer einen Tag lang Zeit hatten, um sich auszuruhen und zu amüsieren. Heute wird der Tag oft mit Wanderungen und Ausflügen verbracht.

Gesetzliche Feiertage in Deutschland im Mai 2023:

Datum Feiertag 01. Mai Tag der Arbeit 18. Mai Christi Himmelfahrt 29. Mai Pfingstmontag

Wo ist Christi Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland?

Christi Himmelfahrt ist seit 1934 ein bundesweiter gesetzlicher Feiertag. Das gilt auch für weite Teile Europas, wenngleich Länder wie Polen, Ungarn und Italien ihn inzwischen abgeschafft haben. Die kirchliche Würdigung des Ereignisses findet dort entsprechend am Sonntag nach dem Tag statt.

Gottesdienst im Berliner Dom zu Christi Himmelfahrt Foto: Emmanuele Contini / dpa

Gesetzliche Feiertage aufgeteilt nach Bundesländern in Deutschland:

Bundesland Feiertage Baden-Württemberg Neujahrstag, Heilige Drei Könige, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag Bayern Neujahrstag, Heilige Drei Könige, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag Berlin Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag Brandenburg Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag Bremen Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag Hamburg Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag Hessen Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag Mecklenburg-Vorpommern Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag Niedersachsen Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag Nordrhein-Westfalen Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag Rheinland-Pfalz Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam

Welche Bräuche sind typisch für Christi Himmelfahrt?

Früher war es üblich, an Christi Himmelfahrt nur Geflügel oder fliegendes Fleisch zu essen, da es der Auffahrt Christi in den Himmel nahekam. Heute ist in vielen Regionen Deutschlands geläufig, an Christi Himmelfahrt einen Vatertagsausflug zu machen und dabei Alkohol zu trinken. Dieser Brauch wird auch als bezeichnet. In vielen Gemeinden finden zudem Prozessionen oder Gottesdienste statt. In einigen katholischen Gemeinden werden dabei oft auch die sogenannten Himmelsleitern verwendet, um die Himmelfahrt symbolisch darzustellen.