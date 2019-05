Schüsse in Frankfurts Innenstadt - vier Festnahmen

Frankfurt/Main Nach Schüssen in der Frankfurter Innenstadt hat die Polizei am Abend vier Männer festgenommen. Bei den Tatverdächtigen wurden eine Schusswaffe und ein Messer sichergestellt. Ein Mann erlitt eine leichte Schussverletzung am Bein, ein weiterer Tatbeteiligter hat leichte Schnittverletzungen am Oberkörper. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Polizei war ausgerückt, nachdem Zeugen mehrere Schüsse in der Nähe der Konstablerwache in der Fußgängerzone gemeldet hatten.

