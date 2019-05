Wohnhaus-Explosion: Vermisstensuche läuft auch Nachts weiter

Rettenbach am Auerberg Nach der Explosion eines Wohnhauses im Allgäu wollen die Rettungskräfte in der kommenden Nacht die Suche nach zwei Vermissten fortsetzen. "Wir machen weiter, das ist gar kein Thema", sagte ein Polizeisprecher. Am Vormittag war das Haus in Rettenbach bei einer Explosion in sich zusammengebrochen. Von den sieben Bewohnern waren vier glücklicherweise nicht in dem Gebäude. Am Mittag wurde eine Frau schwer verletzt aus den Trümmern geborgen. Ihr Ehemann und eine Tochter sollten sich noch in dem völlig zerstörten Haus befinden.

