GNTM-Teilnehmerin Vanessa steigt vor Finale aus

Eigentlich sollte sich im Finale von „Germany’s next Topmodel“ am kommenden Donnerstag (23. Mai) zeigen, ob Vanessa Stanat den diesjährigen Titel gewinnen kann. Doch fast eine Woche vor dem Finale in Düsseldorf steht fest: die 22-jährige Vanessa hat keine Chance mehr. Sie ist selbst ausgestiegen....