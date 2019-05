Tödlicher Schuss auf Frau in Auto: Täter noch auf Flucht

Offenbach Nach dem tödlichen Schuss auf eine in einem Auto sitzende 44-Jährige in Offenbach ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Die Suche nach dem 42-jährigen Verdächtigen laufe weiter, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann soll am Donnerstagabend aus einem geliehenen Auto auf die Frau geschossen haben. Sie hatte am Straßenrand geparkt und im Auto sitzend auf ihr Kind gewartet. Der 42-Jährige sei mit der Schwester der Frau bekannt gewesen, hieß es. Die Ermittler gehen von einer gezielten Tat aus.

