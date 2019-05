SpaceX-Rakete mit deutschem Algen-Experiment erreicht ISS

Cape Canaveral Eine Versorgungskapsel des privaten Weltraumunternehmens SpaceX mit Ausrüstung für ein deutsches Experiment an Bord hat die Internationale Raumstation ISS erreicht. Die "Dragon"-Raumkapsel dockte am Nachmittag an. Sie bringt Vorräte und Ausrüstung zur ISS-Crew. An Bord ist auch ein Experiment der Universität Stuttgart und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, mit dem die Versorgung der Raumfahrer verbessert werden soll. Dabei sollen Algen das Kohlendioxid in verbrauchter Luft durch Photosynthese in Sauerstoff umwandeln.

