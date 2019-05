London Der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan sind Eltern eines kleinen Jungen geworden. Für beide ist es das erste Kind. Das Baby kam am Morgen zur Welt. Harry sei bei der Geburt dabei gewesen, teilte der Buckingham-Palast weiter mit. Mutter und Kind gehe es gut. Meghans Mutter halte sich in Windsor auf, hieß es. Das Baby nimmt den siebten Rang in der Thronfolge ein - hinter Harry. Die Briten warten nun gespannt: Wie wird das jüngste Mitglied der Königsfamilie heißen?

