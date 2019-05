London Bei Herzogin Meghan haben bereits am Morgen die Wehen eingesetzt. Das teilte der Buckingham-Palast in London mit. Der Palast kündigte eine weitere Mitteilung in Kürze an. Das Baby wäre das achte Urenkelkind von der 93-jährigen Königin Elizabeth II. und das vierte Enkelkind von Prinz Charles.

