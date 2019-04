Vier Skiwanderer aus Deutschland von Lawine getötet

Fieschertal Vier Skiwanderer aus Deutschland sind bei einem Lawinenabgang in der Schweiz getötet worden. Die Gruppe sei gestern nicht von einer Tour in das Gebiet der Grünhornlücke in den Berner Alpen zurückgekehrt, teilte die Kantonspolizei Wallis mit. Die Angehörigen seien bereits informiert. Details zu den Toten wurden zunächst nicht genannt. Einem Sprecher des Deutschen Alpenvereins zufolge waren alle Opfer Mitglieder der Sektion Düsseldorf. Mindestens zwei der Tourengänger galten demnach als sehr erfahren.

