Gläubige feiern Ostermesse in Paris nach Brand in Notre-Dame

Paris Nach dem verheerenden Brand von Notre-Dame sind zahlreiche Gläubige zur Ostermesse in der Pariser Pfarrkirche Saint-Eustache zusammengekommen. Vor der Kirche in der Nähe der Hallen von Paris bildete sich eine lange Schlange - aus Platzgründen konnten nicht alle Besucher an der Messe teilnehmen. Auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo war zur der Messe gekommen. Das historische Bauwerk war bei einem Großbrand am Montagabend schwer beschädigt worden.