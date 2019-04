Weitweit Millionen Babywiegen von Fisher-Price zurückgerufen

Washington Der US-Spielzeughersteller Fisher-Price hat weltweit Millionen von Babywiegen zurückgerufen. Das teilten der Hersteller und die US-Verbraucherschutzkommission mit. Anlass waren Berichte über mehrere Todesfälle, bei denen sich Säuglinge selbst in der Schale umgedreht hatten. In den vergangenen zehn Jahren sollen demnach mindestens 32 Babys so ums Leben gekommen sein. Insgesamt sind von dem Rückruf fast fünf Millionen der "Rock 'n Play Sleepers" betroffen. Vergleichbare Modelle werden auch in Deutschland genutzt.

