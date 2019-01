Konzert von R. Kelly in Sindelfingen scheitert an Protest

Sindelfingen Zehntausende Menschen haben mit ihrer Unterschrift ein geplantes Konzert des Musikers R. Kelly in Sindelfingen bei Stuttgart verhindert. Die Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger hätten Stadt und Betreiber schon vor der Online-Petition beschäftigt, sagte der stellvertretende Geschäftsführer des Glaspalastvereins Sindelfingen, Uwe Dieterich, am Donnerstag. Man habe sich am Wochenende für eine Absage entschieden. Mehr als 38 000 Menschen haben mittlerweile die Petition unterschrieben.