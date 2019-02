Karl-Valentin-Orden für Andreas Gabalier: Was der Musiker sagt

Die Verleihung des Karl-Valentin-Orden an den Schlagersänger Andreas Gabalier sorgt weiter für Aufregung. Die Faschingsgesellschaft Narrhalla darf in diesem Jahr nicht an dem schwulen Rosenmontagsball in München teilnehmen.

„Der Sänger Andreas Gabalier hatte sich in der Vergangenheit wiederholt homophob geäußert. Die Veranstaltenden des Schwulen Faschingsballs am Rosenmontag wollen diese Haltung nicht auch noch belohnen und ziehen Konsequenzen“, teilte das Münchner Schwulenzentrum Sub mit. Zuvor hatte die „Abendzeitung“ über die Ausladung berichtet.

Andreas Gabalier in der Kritik

Viele kritisieren den Schlagersänger. Sie werfen ihm vor, rechtspopulistisch, frauenfeindlich und homophob zu sein. Gabalier hat sich bereits geäußert: Er fordert mehr Wertschätzung.

„Wenn sich ein paar Einzelne aufregen, die mich persönlich überhaupt nicht kennen, dann juckt mich das nicht“, sagte er der „Bild“-Zeitung (Bezahlinhalt). „Ich bin wohl einigen zu bodenständig, aber das werde ich ganz sicher nicht für diese Leute ändern.“

Andreas Gabelier in der Kritik – darum geht es:

Der österreichische Musiker Andreas Gabalier soll mit dem Karl-Valentins-Orden ausgezeichnet werden

Aber er steht in der Kritik, rechtspopulistisch, homophob und frauenfeindlich zu sein

Die Verantwortlichen des Karl-Valentin-Ordens verteidigen die Wahl Gabaliers

Seines Wissens habe es bei all seinen Ordens-Vorgängern „Wirbel gegeben“, weil Kritiker der Ansicht gewesen seien, mancher Preisträger habe den Orden nicht verdient. „Man muss mich wirklich nicht mögen, aber ich würde mir von einigen Leuten etwas mehr Wertschätzung wünschen“, sagte er der „Bild“.

Vom Management des Künstlers hieß es zuvor, Gabalier freue sich über die Auszeichnung: „Deshalb können wir negative und oberflächliche Interpretationen weder nachvollziehen noch bestätigen.“

Andreas Gabalier ist wegen seiner politischen Haltung in der Kritik

Andreas Gabalier soll den Karl-Valentin-Orden bekommen. Foto: EIBNER/EXPA/Adelsberger / imago/Eibner Europa

Wegen seiner gesamtpolitischen Haltung war Gabalier schon mehrfach in die Kritik geraten. Einige halten den 34-jährigen Musiker für rechtspopulistisch, eindeutig homophob und frauenfeindlich.

Gabalier selbst nennt sich einen „Volks-Rock’n’Roller“. Der österreichische Musiker kokettiert gern mit seinem Image. Ein echter Mann (oder was er dafür hält), Liebhaber althergebrachter Rollenbilder. Die Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla stört sich daran kaum – zum Entsetzen von Valentins Nachlassverwaltern.

Gabalier: Schwule sollen sich zurückhalten

2017 schlug Gabalier voll in die rechtspopulistische Kerbe und postete aus „Solidarität“ mit „unseren Frauen“ ein Foto, auf dem er ein Kopftuch trug, Schnaps trank – „nach meinem geliebten Schweinsbraten“. Ein Spiel mit der Angst vor der Islamisierung, die auch deutsche Parteien wie die AfD gern nutzen.

Auch das Portal queer.de hat ein paar Beispiele herausgesucht, die die These unterstützen, Gabalier fische zumindest am erzkonservativen bis rechten Rand nach Hörern:

Als Heterosexueller fühle man sich inzwischen diskriminiert

Homosexuelle sollten sich aus Respekt vor Kindern in der Öffentlichkeit zurückhalten

Dass Schwule und Lesben gehasst würden, liege daran, dass sie inzwischen so oft auf Plakate gedruckt und in der Werbung zu sehen seien, das löse Abwehr, Überdruss und Antipathie aus

Dass Frauen in der Nationalhymne Österreichs erwähnt würden, hielt er für „Gender-Wahnsinn“. Es ging darum, dass neben den „Söhnen“ auch die „Töchter“ des Landes erwähnt werden

Narrhalla-Vize: Rechte Ecke werde „oberflächlich betrachtet“ bedient

Die Verantwortlichen begründen ihre Entscheidung für den Orden damit, dass Andreas Gabalier nicht der sei, für den ihn die Kritiker halten. Narrhalla-Vize Günter Malescha sagte der Zeitung „tz“: Oberflächlich betrachtet entstehe vielleicht für den ein oder anderen der Eindruck, Gabalier sei „der rechten Ecke zugeneigt.“ Das sei bei genauerer Betrachtung aber nicht haltbar.

Auch dass Gabalier frauenfeindlich sein soll, sei schlicht Unsinn. „80.000 Mädels in einem Stadion irren sicher nicht“.

Andreas Gabalier ist bei Schlagerfans beliebt. Foto: Felix Hörhager / dpa

Malescha stört sich also nicht daran, dass Gabalier oberflächlich erstmal „Eindrücke“ erzeuge, die rechtspopulistisch sind. Andere hingegen schon.

Twitter: Hohn und Lob für Entscheidung

Online wird die Vergabe und die Reaktionen darauf heftig diskutiert. Auf Facebook erhält Gabalier Zuspruch dafür, dass er klassische Ideale hochhalte und sich nicht von „linken Weltverbesserern“ verbiegen lasse.

Aber es gibt auch andere Töne. Der Autor und Moderator Micky Beisenherz etwa nennt Gabalier in einem Post auf Twitter – in Bezug auf AfD-Mitglied Björn Höcke – „Schunkel-Höcke“.

Der Blogger Benny Illinger äußerte sich in seinem Twitter-Kanal sarkastisch und sieht die Entscheidung in einer Reihe mit einem Friedensnobelpreis für den nordkoreanischen Staatsführer Kim Jong-Un.

Andreas #Gabalier wird mit dem "Karl Valentin-Orden" ausgezeichnet.



Desweiteren erhält Kim Jong-Un den Friedensnobelpreis und Til Schweiger den Oscar. — Benny Illinger (@IamIllgner) January 29, 2019

In die Diskussion mischte sich inzwischen auch die Politik ein. Heinz-Christian Strache, Vizekanzler Österreichs von der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei FPÖ, schrieb auf Facebook: „Das ist schon pathologischer Hass gegenüber andersdenkenden Kunstschaffenden.“

Nachlassverwalter und andere entsetzt über Nominierung

In offiziellen Kreisen gibt es viel Unverständnis für die Entscheidung der Faschingsgesellschaft.

„Es ist nicht hinzunehmen, dass Gabalier mit seinem offenkundigen Spiel mit faschistischen Symbolen wie dem nachgestellten Hakenkreuz auf dem CD-Cover, seiner Frauenfeindlichkeit und seiner Homophobie mit dem Namen Karl Valentins in Verbindung gebracht wird“, sagt Rechtsanwalt Gunter Fette der „tz“. Er ist Nachlassverwalter Valentins. Ihm sei bei der Bekanntgabe „der Kragen geplatzt“.

Frauenfeindlich, homophob und rechtspopulistisch findet Sabine Rinberger, die Leiterin des Valentin-Karlstadt-Musäums (das schreibt man wirklich so), Gabaliers Werke – und erinnert im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk (BR), dass sich Valentin immer gegen Volkstümelei gestellt habe. Dass Gabalier diesen Orden bekommen soll, „das halte ich für kriminell“, so Rinberger.

Wie der BR berichtet, will sich der Kabarettist Holger Paetz in einem offenen Brief gegen die „Entwürdigung des großen Münchners“ Valentin wehren.

Auch Münchens ehemaliger Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) versteht die Auszeichnung Gabaliers nicht, er sprach gegenüber der „tz“ von einem „schockierenden Fehlgriff“.

In seinem Song geht es ums eiserne Kreuz, Kameraden und Sturmwind

Hakenkreuz-Pose? Andreas Gabalier auf dem Cover eines seiner Alben. Foto: Universal Music

Auch die Zeitschrift „Vice“ hatte zumindest kritische Passagen aus Gabaliers Liedern herausgesucht: Im Song „Biker“ grüße er Italiener, Deutsche und Japaner – wohl zufällig die Achsenmächte des Zweiten Weltkrieges, vermutet „Vice“.

Auch die Passage „Kameraden halten zusammen ein Leben lang/eine Freundschaft, die ein Männerleben prägt/wie ein eisernes Kreuz das am höchsten Gipfel steht/und selbst dem allerstärksten Sturmwind widersteht“ stieß dem Autoren sauer auf.

Es heiße, zitiert er das Portal „Belltower“, „dass das Eiserne Kreuz nicht zwangsläufig ein rechtsextremes Symbol ist, doch ,ein gern und allumfassend genutztes Symbol der rechten Szene’. Was dieses Symbol aber auf einem Gipfel zu suchen haben soll, wird wohl nur Gabalier beantworten können.“

Karnevalsverein: Gabalier verkörpert Valentins Ideale

Dass Gabalier die Auszeichnung bekommen soll, steht schon seit November fest. Die Närrische Gesellschaft Narrhalla sehe Gabalier als angemessen geeignet, die Spitzfindigkeiten des großen Münchner Humoristen Valentin und seine Ziele und Ideale in der heutigen Zeit zu verkörpern, hieß es in der Begründung. Es gebe Parallelen zwischen Gabalier und Karl Valentin, der „sich zeitlebens als Volkssänger sah“.

Papst Benedikt, Loriot und Philipp Lahm bekamen Orden

Philipp Lahm bekam den Orden 2018. Foto: imago/Spöttel Picture

Die Narrhalla verleiht die Auszeichnung seit 1972. Träger des Karl-Valentin-Ordens sind unter anderen Loriot, Helmut Dietl, Udo Wachtveitl und Senta Berger, aber auch der emeritierte Papst Benedikt XVI., Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Ex-Fußballer Philipp Lahm.

Gabalier soll den Orden beim Ball der Faschingsgesellschaft am 2. Februar in München bekommen. Die Laudatio hält Musiker Peter Kraus. (ses/moi/dpa)