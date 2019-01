Gisela Schneeberger: „Zur Intrigantin fehlt mir das Talent“

Ihre Frauenfiguren haben Ecken und Kanten: Gisela Schneeberger, die an der Seite von Kabarettist Gerhard Polt in Filmen wie „Man spricht deutsch“ bekannt wurde, zeigt bei ihren Rollen häufig einen feinen, oft gemeinen Humor. Wie in der Erfolgsserie „Monaco Franze“ (1983) oder in der Karnevalssatire...