Polizeikontrollen: Dutzende betrunkene Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Bei einer groß angelegten Kontrollaktion hat die Polizei in Hessen am Sonntagabend Dutzenden betrunkenen Lkw-Fahrern die Weiterfahrt versagt. 190 von rund 1200 Fahrern hatten Alkohol getrunken, wie die Polizei nach der Aktion an hessischen Autobahnen mitteilte.79 von ihnen wurde deswegen der Start...