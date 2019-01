„Verbotene Liebe“-Darstellerin Dinah Schilffarth gestorben

Die Schauspielerin Dinah Schilffarth („Verbotene Liebe“) ist gestorben – mit 45 Jahren. Das berichtet die „Bild“-Zeitung“ und beruft sich auf ein Gespräch mit dem Vater der Schauspielerin.Demnach verstarb Schilffarth , die in der Daily Soap „Cleo Winter“ spielte, am Montagabend an den Folgen einer...