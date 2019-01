Guernsey Die Suche nach dem bei einem Flug über dem Ärmelkanal verschollenen Fußballer Emiliano Sala ist wieder aufgenommen worden. Das teilte die Polizei auf der britischen Kanalinsel Guernsey am Morgen mit. Die einmotorige Propellermaschine, mit der der 28-jährige Sala vom französischen Nantes ins walisische Cardiff unterwegs war, war am Montagabend von den Radars verschwunden. Sala selbst hatte noch am Abend in einer Sprachnachricht Sorge geäußert, das Flugzeug könne verunglücken.

