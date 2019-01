Der Frauentag wird Feiertag - zumindest in Berlin

Ein bisschen neidisch können Arbeitnehmer in manchen Bundesländern ja schon sein. Denn: Die Zahl der Feiertage schwankt erheblich. Wer in Bayern wohnt – und nicht jobbedingt ohnehin immer im Einsatz ist – bekommt 13 zusätzliche freie Tage (in Augsburg sogar 14). Andernorts sind es gerade mal...