Wettbewerb der Berlinale: Diese Filme konkurrieren in Berlin

Berlin Rund drei Wochen vor der Berlinale stehen die Wettbewerbsfilme fest. Insgesamt 17 Filme konkurrieren um die Auszeichnungen, wie das Festival mitteilte. Darunter sind die deutschen Regisseure Fatih Akin ("Der Goldene Handschuh"), Angela Schanelec ("Ich war zuhause, aber") und Nora Fingscheidt ("Systemsprenger").Auf der Liste steht auch die Dänin Lone Scherfig mit "The Kindness of Strangers", der von einem Winter in New York erzählt. Der französische Regisseur François Ozon widmet sich mit "Grâce à Dieu" dem Missbrauch in der Kirche.

