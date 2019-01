Urteile im Prozess um totgeprügelten Schüler erwartet

Passau Ein Dreivierteljahr nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen in Passau sollen heute die Urteile gegen die vier Tatverdächtigen gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft hatte vor dem Landgericht Passau Haftstrafen zwischen drei Jahren sowie vier Jahren und drei Monaten gefordert, in einem Fall zwei Jahre ausgesetzt zur Bewährung. Der Schüler Maurice K. hatte sich im April 2018 mit einem der Angeklagten zu einer körperlichen Auseinandersetzung verabredet. Laut Anklage mischten sich Umstehende in die Schlägerei ein. Maurice K. wurde tödlich verletzt.

