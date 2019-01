Clan-Chef Arafat A.-C. im Amtsgericht festgenommen

Der Clan-Chef Arafat A.-C. ist am Dienstag in einem Berliner Gericht am Rande eines Prozesses festgenommen worden. Er war zuvor wegen Körperverletzung und Bedrohung eines Hausmeisters zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.Unmittelbar nach der Urteilsverkündung im Amtsgericht Berlin...