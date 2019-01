Spanien: Zweijähriger soll in Brunnenschacht gestürzt sein

Drama um ein zweijähriges Kind in Spanien: Der kleine Julen soll in einen 110 Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt sein. Rund 100 Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, des Zivilschutzes und andere Dienste suchen in der Gemeinde Totalán in der Provinz Malaga verzweifelt nach dem Jungen.Das...